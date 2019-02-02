القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الجمعة، في غارات لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت تجمعاتهم بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد.
وقالت مصادر محلية لـ "العين الإخبارية" إن مقاتلات التحالف استهدفت مجاميع حوثية في مديريتي حجور وكشر، والتي كانت تفرض حصاراً على سكان بلدة "حجوى" منذ عدة أيام.
وأشارت المصادر إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم.
وتزامنت الغارات مع معارك على الأرض بين قبائل حجور وعدد من القبائل التي ناصرتها من جهة، ومليشيا الحوثي التي تفرض حصاراً على البلدة وتقصفها بالمدفعية منذ أيام من جهة أخرى.
ووفقاً للمصادر، فقد تصدت القبائل لهجمات حوثية متفرقة كانت تحاول التسلل إلى مناطق "الدرب" و"ذو ريدان" جنوب شرق مديرية حجور.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عدد من مليشيا الحوثي في غارات للتحالف بمحافظة حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.