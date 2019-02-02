انت الان تتابع بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه من خطر "سفك الدماء" في فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول

رفض بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الاثنين الانحياز في الأزمة السياسية التي تعصف بفنزويلا ، وقال إن أكثر ما يثير قلقه هو خطر "سفك الدماء".

وقال البابا فرنسيس للصحفيين- على متن الطائرة فى طريقه عائدا إلى روما بعد زيارة استمرت ستة أيام لبنما :"أتعرفون ما الذي يخيفني؟ إنه سفك الدماء" ، مجددا دعواته إلى "حل عادل وسلمي".

وأضاف البابا بالقول :"أنا الآن أؤيد الشعب الفنزويلي بأكمله" رافضا تأييد أي من الرئيسين المتنافسين في فنزويلا: الرئيس الحالي نيكولاس مادورو أو منافسه خوان جوايدو.

ومن المعروف أن الفاتيكان يتابع عن كثب الأزمة.

يشار إلى أن فرنسيس، هو أول بابا للفاتيكان ينحدر من أمريكا اللاتينية، كما أن نائبه، وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، كان سابقا سفيرا للفاتيكان لدى فنزويلا.