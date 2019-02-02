انت الان تتابع الرئيس الأفغاني: الأفغان لا يريدون وجود القوات الأجنبية على المدى الطويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأفغاني أشرف غني

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الاثنين (28 يناير كانون الثاني) إن وجود القوات الأجنبية قائم على اتفاق دولي وإنها لن تكون مطلوبة على المدى الطويل.

وجاءت تصريحاته بعد أن قال مسؤول حكومي أمريكي كبير اليوم إن الولايات المتحدة ملتزمة بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد حرب دامت 17 عاما.

جاء ذلك بعد محادثات استمرت ستة أيام بين فريق أمريكي وممثلين لحركة طالبان الأفغانية.

وحث غني في كلمة تلفزيونية طالبان على بدء محادثات مع الحكومة. ورفضت طالبان مرارا إجراء محادثات مع الحكومة المدعومة من الغرب التي تعتبرها دمية في يد الولايات المتحدة.

والفريق الأمريكي بقيادة المبعوث الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد موجود في كابول هذا الأسبوع للقاء الرئيس أشرف غني.

ومن المقرر بدء محادثات جديدة في قطر يوم 25 فبراير شباط.