ترامب: فرصة إعلان حالة الطوارئ لبناء الجدار الحدودي «جيدة»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن المفاوضات مع الديمقراطيين بشأن تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك لم تتقدم، وإنه قد يعلن حالة الطوارئ الوطنية لتجاوز الكونجرس وبناء الجدار.

وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “لا نحقق أي شيء مع الديمقراطيين”.

وأضاف في إشارة إلى إعلان حالة طوارئ وطنية: “أعتقد أن هناك فرصة جيدة لقيامنا بذلك”.

ولم يذكر ترامب على نحو مؤكد ما إذا كان سيعلن حالة الطوارئ الوطنية، التي ستمكنه من تمويل بناء الجدار الحدودي بدون موافقة الكونجرس، لكنه سيواجه بالتأكيد تحديات قانونية.

وأضاف ترامب ، إن إعلان حالة الطوارئ الوطنية “سيساعد العملية”.

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