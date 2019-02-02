شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يواصل تقدمه في الجوف.. والمعارك على أشدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصل قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني شمال محافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي.

وتم تحرير بعض المناطق والمواقع في "وادي سلبة"، التابع لمديرية خب والشعف، فيما لا تزال المعارك على أشدها في قرية أبو عشال لملاحقة الانقلابيين، وفق قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود، العميد هيكل حنتف.

كما قتل وجرح عشرات الحوثيين خلال الاشتباكات، وتم الاستيلاء على عدد من مخازن الأسلحة المتنوعة التابعة للانقلابيين في المنطقة.

وكانت قوات الجيش، قد تمكنت، في وقت سابق، بدعم من طيران التحالف، من تحرير تبة الشهيد، وجبل عنبرة، وعدد من المواقع في سلسلة جبال حام الاستراتيجية بمديرية المتون غرب الجوف.

كذلك حررت مناطق استراتيجية في جبهات كتاف بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات، أقصى شمال البلاد.