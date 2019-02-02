شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة برلمانية للحكومة بسرعة إجراء التدريب التحويلى لسد عجز العمالة بالمؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للبرلمان حول مشاكل الجهاز الإدارى فى الدولة من حيث عجز العمالة، وما يترتب على ذلك من معوقات وعرقلة فى أداء المهام الوظيفية، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة والتموين بمحافظة المنيا تعانى من عجز شديد فى العمالة يعرقل أداء العاملين بها من تنفيذ البرامج وإحكام الرقابة وخدمة المواطنين.

وتساءل "ملك"، فى تصريح لـ"الخليج 365"، عما وصلت إليه وزارة التخطيط فى ملف التدريب التحويلى لسد العجز فى بعض مؤسسات الدولة الخدمية، خاصة أن هناك بعض القطاعات تشهد مزيدًا من عدد العاملين بها، فى حين أن هناك قطاعات أخرى تعانى من العجز.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة النظر فى هذا الأمر، وتوفير موظفين جدد للعمل بمديرية الزراعة ومديرية التموين فى محافظة المنيا لسد العجز مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.