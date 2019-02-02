ضاهر: أمامنا حلين لاستعادة الثقة بالوضع المالي هما إما وضع ضرائب جديدة أو مكافحة الهدر

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ميشال ضاهر​، أنّ "لاستعادة الثقة ب​الوضع المالي​، أمامنا حلّين لا ثالث لهما: إمّا بوضع ضرائب جديدة لوقف العجز ب​الموازنة​، أو مكافحة الهدر و​الفساد​ الّذي استشرى ك​السرطان​ في الجسم اللبناني".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني متأكّد أنّ أكثرية ​الشعب اللبناني​ هي مع الخيار الثاني"، داعيًا إلى أآنّ "نعلي الصوت للحفاظ على ما تبقّى من مستقبل من أجل أولادنا".