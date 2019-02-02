رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال ضاهر، أنّ "لاستعادة الثقة بالوضع المالي، أمامنا حلّين لا ثالث لهما: إمّا بوضع ضرائب جديدة لوقف العجز بالموازنة، أو مكافحة الهدر والفساد الّذي استشرى كالسرطان في الجسم اللبناني".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني متأكّد أنّ أكثرية الشعب اللبناني هي مع الخيار الثاني"، داعيًا إلى أآنّ "نعلي الصوت للحفاظ على ما تبقّى من مستقبل من أجل أولادنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: أمامنا حلين لاستعادة الثقة بالوضع المالي هما إما وضع ضرائب جديدة أو مكافحة الهدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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