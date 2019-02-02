أكد وزير الدفاع في الحكومة الجديدة ​الياس بو صعب​ في حديث لقناة الـ "lbc" أن "معلوماتنا الامنية تؤكد أنّ المطلوب ​فضل شاكر​ لا يزال في مخيّم ​عين الحلوة​ ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن احيائه حفلة غنائية في تونس".

كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: معلوماتنا الامنية تؤكد أن فضل شاكر لا يزال في مخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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