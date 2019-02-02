خارجية فرنسا أسفت لقرار أميركا الانسحاب من المعاهدة النووية: نشجع على فتح حوار مع روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، "أنّها تأسف لقرار الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة والقصيرة المدى".
وأوضحت في بيان، أنّ "فرنسا ستشجّع على فتح حوار مع روسيا خلال فترة الستة أشهر، والتشاور مع شركائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ستعلّق غدًا السبت التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية، وستبدأ عملية الانسحاب منها، الّتي سيتمّ الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ما لم تعد روسيا إلى الامتثال بتدمير كلّ صواريخها المنتهكة، وقاذفاتها، وما يرتبط بها من معدات".
يُذكر أنّه كان قد تمّ توقيع معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، يوم 8 كانون الأول عام 1987. وبموجب هذه المعاهدة، التزم الجانبان بالقضاء على الصواريخ الّتي يبلغ مداها من 500 كم إلى 5500 كم، بالإضافة إلى القاذفات والمنشآت والمعدات الإضافية الخاصة بها.
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