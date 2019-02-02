ركّز وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تصريح صحافي، بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نيويورك، لمناقشة المشاكل المرتبطة بتطبيق اتفاق السويد حول اليمن، على "أنّنا نتفهّم الحاجة للتحلّي بالصبر، لكن لا يمكن أن يكون ذلك إلى ما لا نهاية".
وأعرب عن قلقه من إمكانية "تصاعد العنف على الأرض نتيجة استفزازات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)"، موضحًا "أنّنا لا نريد أن نطلق عملية عسكرية في الحديدة". وبيّن أنّ "ما نريده هو أن تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نفوذهما في الضغط على "الحوثيين"، بإجبارهم على الالتزام بوقف إطلاق النار".
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش طالب بضغط دولي على "أنصار الله" من أجل ترسيخ هدنة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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