قرقاش طالب بضغط دولي على "أنصار الله" من أجل ترسيخ هدنة في اليمن

ركّز وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، في تصريح صحافي، بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ في ​نيويورك​، لمناقشة المشاكل المرتبطة بتطبيق اتفاق السويد حول ​اليمن​، على "أنّنا نتفهّم الحاجة للتحلّي بالصبر، لكن لا يمكن أن يكون ذلك إلى ما لا نهاية".

وأعرب عن قلقه من إمكانية "تصاعد العنف على الأرض نتيجة استفزازات جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)"، موضحًا "أنّنا لا نريد أن نطلق عملية عسكرية في ​الحديدة​". وبيّن أنّ "ما نريده هو أن تمارس ​الأمم المتحدة​ و​المجتمع الدولي​ نفوذهما في الضغط على "الحوثيين"، بإجبارهم على الالتزام بوقف إطلاق النار".