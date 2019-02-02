غوايدو: مستعد للتفاوض في حال كان رحيل مادورو مطروحًا

أعلن رئيس البرلمان ​خوان غوايدو​ استعداده للدخول في مفاوضات، شرط وضع رحيل الرئيس الحالي ​نيكولاس مادورو​ على طاولة البحث. وفي رسالة الى رئيسي ​المكسيك​ اندرس مانويل لوبيز اوبرادور، والاوروغواي تاباري فاسكيز اشار غوايدو إلى أن"المفاوضات تعنينا في حال كان الهدف منها تحديد شروط إنهاء اغتصاب السلطة ما سيتيح نقل السلطة واطلاق عملية انتقالية تؤدي الى ​انتخابات​ حرة".

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