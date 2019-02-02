"كابوس الصرف" في "العطواني".. الأهالي: أغرق الوحدة الصحية.. ومسئول يرد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

على مدار 5 أعوام كاملة يستيقظ أهالي قرية العطواني بمركز ادفو شمال محافظة أسوان، على كابوس حول حياتهم إلى جحيم بسبب تكرار انفجار خطوط الصرف الصحي، ما يؤدى إلى غرق الشوارع والمنازل، حتى المباني التابعة للوحدة الصحية.

"ينتظرون انهيار المنازل فوق رؤوسنا حتى يتحركوا، ارحمونا من هذا الكابوس".. هكذا بدأ عبد الكريم العطواني، حديثه لـ"الخليج 365"، مؤكدًا أن انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي تكرر عشرات المرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفى كل مرة تغرق شوارع القرية والمنازل، التي أصبحت مهددة بالانهيار في أي لحظة.

وتابع، "حتى المنشآت الخدمية، مثل مكتب بريد القرية، ومخزن الأسمدة التابع للجمعية الزراعية، لم تسلم من الغرق، لذلك فالجميع يعرف بالمشكلة، بدايةً من رئيس القرية ورئيس المدينة، مرورًا بمدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في ادفو وحتى رئيس الشركة في أسوان والمحافظ، لأننا لم نترك بابًا إلا طرقناه، وفى كل مرة تنهال الوعود بحل المشكلة ولا تُنفذ أبدًا.

وأضاف، مصطفى العقبى، أحد أهالي القرية، أن مشروع الصرف الصحي جرى انشاؤه عام 1997 بمنحة من هيئة "دانيدا" الدنماركية، وتسلمته شركة مياه الشرب في 2007، ونظرًا لزيادة عدد السكان وعدم إجراء أي توسعات في المحطة، أصبحنا نعيش في كابوس منذ 5 سنوات.

وأشار محمد شعبان، أحد الأهالي، إلى أن المشكلة تسببت من قبل في نقل الوحدة الصحية منذ عامين، إلى مقر جمعية تنمية المجتمع، نظرًا لأن موقع الوحدة الصحية في مكان منخفض يُعرضها للغرق بمياه الصرف الصحي، ورغم ذلك لم يتحرك أحد.

من جانبه قال المهندس ياسر نصار رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في ادفو، أن مشكلة قرية "العطواني" أوشكت على الحل الجذري، بعد طرح مناقصة لإحلال وتجديد محطة الصرف الصحي بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتُفتح المظاريف خلال شهر فبراير الجاري، يبدأ بعدها مباشرة العمل في المشروع.