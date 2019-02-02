تركت 4 أطفال.. لماذا ألقت "شيماء" نفسها أمام قطار مترو ساقية مكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات انتحار سيدة أسفل عجلات المترو بمحطة ساقية مكي، مساء الجمعة.

تلقى العميد أحمد وحيد، مأمور قسم شرطة الجيزة، إخطارا من النقيب أحمد السبع معاون الضبط بالقسم بإلقاء سيدة نفسها أمام قطار داخل محطة ساقية مكي.

وتبين بالمعاينة أن الجثة لسيدة تدعى "شيماء.ح.ص"، تبلغ من العمر 32 سنة، ربة منزل، تقيم بـ5 شارع أحمد سليم بمنطقة ساقية مكي، والجثة بها بتر في الذراع.

تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة توصلت إلى أن المتوفاة مطلقة، ولديها 4 أطفال، وأنها تقيم لدى منزل أسرتها بعد انفصالها عن زوجها، وأن مرورها بضائقة مالية دفعها للانتحار بتلك الطريقة.

وصرح أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه أثناء قدوم قطار رقم ٣٠٨ بالخط الثانى بمحطة ساقية مكى اتجاه شبرا الخيمة، فوجئ قائد القطار بإلقاء فتاة عشرينية بنفسها أمام القطار، مما تسبب فى بتر ذراعها و مصرعها على الفور.

وانتقل طاقم التشغيل بالمحطة وقيادات شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق، وتم رفع الجثة وتحرير محضر لعرضه على النيابة، وعادت حركة الخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب"، بتأخير ٧ دقائق فى الحركة بسبب الحادث.