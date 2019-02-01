الإمارات تدعم قطاع الصحة في سقطرى

سقطرى (الاتحاد)

افتتح محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، أمس الأول، قسم الطوارئ والعمليات في مستشفى الشيخ خليفة بن زايد، وذلك ضمن حزمة المشاريع التي تنفذها الإمارات ومؤسساتها الإنسانية من أجل إنعاش القطاع الصحي، والارتقاء به لخدمة أبناء الأرخبيل.

وقص المحافظ وممثلون عن مؤسسة «خليفة الإنسانية»، والهلال الأحمر الإماراتي شريط افتتاح القسمين الجديدين في المستشفى، حيث تجول الوفد أقسام المستشفى وقسمي الطوارئ والعمليات التي جرى تجهيزهما بشكل متكامل، من معدات طبية وأجهزة حديثة لأجل تقديم الخدمات للمرضى وإجراء العمليات. واطلع الوفد الإماراتي على الخدمات الطبية المقدمة لسكان الأرخبيل كون مستشفى خليفة بن زايد، رئيساً في الأرخبيل، ويقدم خدماته الصحية بشكل مجاني للأهالي.

وفي حفل الافتتاح، قال محافظ سقطرى، إن «افتتاح قسمي الطوارئ والعمليات في المستشفى يشكل نقله نوعية يضاف إلى جملة الجهود المبذولة لإنعاش الخدمات الطبية وتحسين مستواها بما يسهم في التخفيف من معاناة المرضى، وتكبدهم مشقة السفر إلى خارج المحافظة للحصول على رعاية صحية».

وأضاف، «إن الجهود الإماراتية ليست بغريبة على أولاد زايد الخير الذي يولون اهتماماً بدعم السلطة المحلية في سقطرى في جوانب تنموية مختلفة». مؤكداً أن القطاع الصحي يخطو نحو الأفضل في ظل استمرار الدعم والمساندة المقدم من مؤسسة «خليفة الإنسانية» وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي ستمكن المستشفى من استقبال بعثات ووفد طبية متخصصة وإجراء عمليات كبرى دون الحاجة لسفر المريض للخارج.