عشرات الجرحى برصاص الاحتلال والغاز في غزة والضفة

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، رام الله، غزة)

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والغاز خلال المواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية وقوات الاحتلال في مناطق التماس في الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد سجّلت وزارة الصحة إصابة 32 متظاهراً بقمع قوات الاحتلال للمواطنين المشاركين في الجمعة الـ45 على التوالي على طول الحدود شرق قطاع غزة. وأفاد شهود العيان شرق القطاع بإصابة متظاهرين اثنين أحدهما بالرصاص الحي بقمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق مدينة غزة إضافة لآخرين بالاختناق، فيما أصيب متظاهر آخر شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وكان المتظاهرون في غزة بدأوا أمس الجمعة التوافد بالآلاف للمشاركة في مسيرات العودة بجمعة «أسرانا ليسوا وحدهم»، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى شرقي قطاع غزة. كما سجلت الطواقم الطبية إصابتين حرجتين لطفل وفتاة برصاص بالصدر شرق بلدة خزاعة بخان يونس. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز اتجاه الشبان قرب موقع ملكة شرق مدينة غزة كما استهدفت المشاركين في التظاهرات السلمية على السياج الفاصل شرق خان يونس جنوب القطاع. كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز تجاه الشبان أثناء محاولتهم إشعال الإطارات المطاطية شرق البريج. وقال شهود عيان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعزيزات عسكرية على طول الشريط الحدودي شرق محافظات غزة حيث تتواجد مخيمات العودة.

وفي الضفة الغربية أصيب عقب صلاة الجمعة 15 شاباً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق الشديد، في المواجهات العنيفة، التي اندلعت في قرية المغير شرق رام الله. وكان المئات من الأهالي قد توجهوا نحو الأراضي التي ينوي الاحتلال مصادرتها في القرية، حيث أُعلن سابقاً عن جمعة «الوفاء للشهداء والجرحى في المغير». وأقيمت صلاة الجمعة في أراضي المواطنين وسط غضب عارم ساد المشاركين جراء المجزرة المرتكبة بحق أبناء البلدة من المستوطنين الأسبوع الماضي. وتشهد قرية المغير مواجهات أسبوعية بين الأهالي وقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، في إطار هجمة غير مسبوقة للمستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم بحماية من قوات جيش الاحتلال.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها مسيرة قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية، أمس الجمعة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت خلال ملاحقتها المتظاهرين، فور وصولهم أراضيهم المصادرة في القرية، ما أدى لإصابة عشرات منهم بحالات اختناق.

وأدى العشرات من المقدسيين صلاة الجمعة في بلدة سلوان، رفضاً لسياسة هدم المنازل في مدينة القدس، وتشريد ساكنيها.

وقال خطيب الجمعة الشيخ ياسر أبو غزالة في خطبته إن «الصمود وعمارة الأرض والثبات فيها والتضحية من أجلها،، هو صاحب الأرض ويؤكد حقه فيها، ولا حق لمن يقوم بالهدم والتدمير والتخريب». وقال إن بلدة سلوان هي القلعة الجنوبية الحامية للمسجد الأقصى المبارك، ويستهدفها الاحتلال بمخططاته تحت حجج واهية مزورة وأكد أن المقدسيين هم رأس الحربة بالدفاع عن القدس ومقدساتها والوجود فيها. وأكدت اللجان في بلدة سلوان، أن سلطات الاحتلال صعدت من هدم المنازل في مدينة القدس، سواء الهدم الذاتي بقرارات من البلدية أو تنفيذ هدم بآليات الاحتلال، في وقت ترفض ترخيص المنشآت في القدس تحت حجج وذرائع مختلفة.