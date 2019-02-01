"الشرعية" تحرر مواقع جديدة في الجوف

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

واصل الجيش اليمني تقدمه في مديرية «خب الشعف» بمحافظة الجوف، وسط معارك ضارية تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وذكر قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، أن الجيش حرر خلال العملية العسكرية المستمرة، مواقع جديدة في «وادي سِلْبَة» وقرى «آل عَشّال».

وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات بينهم قيادات ميدانية. ولفت إلى أن قوات الجيش عثرت أثناء تقدمها على مخازن أسلحة تابعة للميليشيات، مؤكداً أن قوات الجيش تواصل تقدمها، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات. بالتزامن مع ذلك تعمل الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش، من تطهير المناطق المحررة وتأمينها، من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات قبل فرارها، ونزعت كميات كبيرة منها.

وفي سياق متصل، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران وقبائل «حجور» في مديرية «كُشر» بمحافظة حجة. وكشفت مصادر قبلية عن احتجاز ميليشيات الحوثي عدداً من شيوخ قبائل حجور المقيمين في صنعاء، ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة، بعد رفضهم التقاء مهدي المشاط، والتوقيع على اتفاق يسمح للميليشيات بفرض السيطرة على مناطق قبائل «حجور».

وفي حجة، أكدت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة، أن وحدات من القوات الخاصة باتت على استعداد كامل للمشاركة في فك حصار «حجور» ومواجهة الميليشيات، مشيرة إلى أن عدداً من أفراد الجيش والقوات الخاصة باتوا موجودين فعلاً في أرض المعارك، ويعملون في صمت وبوتيرة عالية في جميع المواقع. من جهة أخرى، واصلت مقاتلات التحالف شن غاراتها المساندة لأبناء «حجور»، وشنت غارات على منطقة «الحديتين» في «بلاد الدريني».

وفي سياق أخر، تمكنت أجهزة الأمن في محافظة تعز من ضبط عصابة ترتدي ملابس نسائية أثناء محاولتها تهريب كميات من الآثار والقطع التاريخية النادرة.

وبحسب مصدر أمني، فإن الشرطة النسائية في حاجز «الهنجر» غرب تعز تمكنت من ضبط عصابة ترتدي ملابس نسائية أثناء قيامها بتهريب كميات من المقتنيات الأثرية الثمينة والأدوات التي تتبع المتحف الوطني في محافظة تعز. وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية حرّزت الآثار والقطع التاريخية في حين أحالت العصابة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وبحسب مدير هيئة الآثار اليمنية في تعز عبدالقدوس علي، فإن المقتنيات التاريخية التي ضبطت هي عبارة عن عدد من القطع الأثرية الثمينة والأدوات النحاسية التي تعود لحقب تاريخيه قديمة وهي تتبع المتحف الوطني في محافظة تعز.