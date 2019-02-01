فيديو.. فيس بوك يضع حدا لتلاعب إيران

تعبيرية وكالات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان:فيس بوك يضع حدا لتلاعب إيران. ورصد الفيديو تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية مفاده أن الشبكة أزالت 783 صفحة ومجموعات تعمل على الترويج لموقف إيران في سوريا واليمن. صفحة ومجموعات تعمل على الترويج لموقف إيران في سوريا واليمن. وأضاف التقرير أن إيران أنفقت نحو 30 ألف جنيه إسترليني عبر الإعلانات الممولة بأسماء حسابات وصفحات محلية. وأشار فيديو مداد نيوز، إلى أن الإيرانيون أخفوا هوياتهم، إلا أن شركة فيس بوك تمكنت من معرفة مصدر الحسابات من داخل إيران.

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