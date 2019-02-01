كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات النظام تواصل قصف مواقع المعارضة في إدلب وحماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحول مواصلة القوات الحكومية حشدها على خطوط التماس مع مناطق خفض التصعيد استبعد سكان في تلك المنطقة، أن تشن القوات الحكومية السورية هجوماً على مناطقهم.
وقال السكان: "نستبعد هجوماً وتقدماً للقوات الحكومية السورية باتجاه منطقة خفض التصعيد وما تقوم به القوات الحكومية هو قصف من بعيد فقط ".
ومن جانبه، أكد قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية للوكالة " استهداف مواقع مسلحي هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة على أطراف بلدة الهبيط في ريف ادلب الجنوبي الغربي بعد محاولة عناصرهم استهدف القرى والمواقع التابعة للجيش السوري ".
وأوضح القائد الميداني "القوات الحكومية ملتزمة باتفاق خفض التصعيد ولكن لديها الحق بالرد على أي قصف أو تسلل عناصر المجموعات الارهابية باتجاه مواقعها".