مهاجر سوري يرفع دعوى تشهير ضد حكومة المجر

رفضت محكمة في المجر دعوى تشهير أقامها مهاجر سوري أدين بدخول البلاد بشكل غير مشروع بعد أن استخدمت الحكومة المجرية قضيته في استبيان عام.

وكان المهاجر أحمد حامد من بين مجموعة من المهاجرين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة على الحدود مع صربيا ودخلوا عنوة للمجر في أوج أزمة الهجرة إلى أوروبا في 2015.

وأدين حامد وصدر ضده حكم بالسجن لـ5 سنوات.

وفي 2017 أرسل مكتب حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان استبياناً عن الهجرة لمنازل عينة من المواطنين وذكر فيه حامد الذي وصفه بالمدان.

وقال حامد إن "ما فعلته الحكومة يعد تشهيراً لأن إدانته لم تتأكد بشكل نهائي إلا في 2018".

وقال القاضي في بودابست إن القضية "لا تقوم على أساس" لعدة أسباب من بينها أن قضية حامد حظيت بتغطية إعلامية واسعة بالفعل في ذلك الوقت.

وأفرجت السلطات عن حامد الشهر الماضي وهو محتجز في انتظار ترحيله لدولة ثالثة، وحامد لديه إقامة في قبرص.