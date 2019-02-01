كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيس بوك" يوجه صفعة لإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد أن موقع "الفيسبوك" أنهى حملة تلاعب إيرانية في 26 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسي.



ونقلت منصة "مداد نيوز" عن صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الشبكة أزالت 783 صفحة ومجموعات تعمل على الترويج لموقف إيران في سوريا واليمن وأنفقت نحو 30 ألف جنيه إسترليني عبر الإعلانات الممولة بأسماء حسابات وصفحات محلية الإيرانيون أخفوا هوياتهم لكن فيس بوك تمكن من معرفة مصدر الحسابات من داخل إيران.