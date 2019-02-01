كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحشد العراقي يقصف أهدافا لداعش داخل سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف مصلح أن "قوات الحشد رصدت تحركات للعدو بالقرب من الحدود"، موضحاً أن "هناك تجمعات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي على الجانب السوري تم استهدافها عن طريق المدفعية الصاروخية وحققت ضربات دقيقة بإبعاد الخطر وإفشال تسلل العناصر الإرهابية".
وتابع أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية بمناطق الأنبار على تنسيق عالي في سبيل دحض أي خطر عن حدود العراق الغربية".
ويقوم الطيران الحربي العراقي ومدفعية الحشد الشعبي وبناء على معلومات استخباراتية بين الحين والآخر بقصف أهداف ومواقع تابعة للتنظيم المتطرف داخل الأراضي السورية، أدت إلى مقتل العشرات من قيادي وعناصر التنظيم وتدمير العديد من مواقعه ومقاره.