بعد 15 سنة من الغناء.. حاتم عمور يصدر أول ألبوم ويتحدث عن علاقته بلمجرد -فيديو

تصوير: مصباح حمزة

بعد 15 سنة من تقديم الأغاني الفردية، قرر الفنان المغربي حاتم عمور، ولأول مرة، إصدار ألبوم غنائي اختار له اسم “بلا عنوان”، وذلك بعد سنة ونص من الاشتغال.

وعلل عمور عدم إعطاء عنوان لألبومه، بعدم رغبته في نجاح أغنية على أخرى، معتبرا أنه تعامل مع جميع الأغاني بنفس الحب وبدون اي اختلاف يذكر، مع اختيار مواضيع قال إنه يتطرق لها لأول مرة في المغرب.

وأكد المتحدث أنه اليوم وبإطلاق، أول ألبوم يكون قد حقق حلمه، وحان الوقت ليقول “كفى من أغنية كل سنة”. وأضاف “جمهوري من المغرب وتونس والجزائر، والألبوم هو للجميع بدون استثناء، وأتمنى أن أرضي جميع الأذواق”.

وبخصوص علاقته بالفنان المغربي سعد لمجرد، قال عمور إنه على تواصل دائم معه، وعلاقتهما جيدى لكنه يرفض في كل مرة أن يتحدث عن الأمر في الانترنت، ويفضل أن يكون الأمور بينهما.