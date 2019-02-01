دفاع معتقلي حراك الريف يبدأ مرافعته في غياب الزفزافي ورفاقه والمحكمة تتدوال في السراح المؤقت للمهداوي

قررت الغرفة الجنائية، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في جلسة اليوم الجمعة، بدء مرحلة الإستماع لدفاع معتقلي حراك الريف، في غياب المعتقلين.

واستجابت هيأة الحكم، برئاسة القاضي حسن لطفي، لطلب دفاع نشطاء حراك الريف المعتقلين بسجن عكاشة، وأمرت بإستمرار المحاكمة الزفزافي ورفاقه.

وعرفت الجلسة مداخلات هيأة دفاع المعتقلين، التي طالبت بتمكين ناصر الزفزافي من ملفه الطبي، وإعطائه حقه في العلاج، لتجاوز الأزمة الصحية التي يمر منها.

من جهة أخرى، دخلت هيأة الحكم للمداولة في شأن إطلاق السراح المؤقت للصحافي حميد المهداوي، المحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا.

ولا زالت الجلسات الإستئنافية لمحاكمة معتقلي حراك الريف تمر في غياب المعتقلين، الذين رفضوا حضور الجلسات إلى حين الاستجابة لمطالبهم.