بضغط من السوشال ميديا والمنظمات.. لا إعدام للغمغام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت مجموعات حقوقية اليوم الجمعة أن الرياض أسقطت عقوبة الإعدام عن الناشطة إسراء الغمغام، المعتقلة منذ كانون الأول/ ديسمبر عام 2015.

وقد تعرضت السعودية إلى ضغوط متزايدة بسبب اعتقال الغمغام إثر مشاركتها في احتجاجات مناهضة للحكومة في شرق البلاد.

وصرحت مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد أن "الأنباء بأن السلطات السعودية أسقطت دعوتها المثيرة للغضب لإعدام الغمغام تبعث على الارتياح الشديد".

لكنها نوّهت إلى أنها "لا تزال تواجه حكما غير معقول بالسجن لمجرد مشاركتها في تظاهرات سلمية".

ولم يصدر أي تصريح سعودي رسمي بشأن قضية الناشطة.

ويذكر أن السلطات السعودية وجهت التهم لأربع نشطاء آخرين إضافة إلى الغمغام، بتهمة التحريض على الخروج في احتجاجات في المنطقة الشرقية في السعودية.

وطالبت حديد النيابة العامة السعودية إلى "إسقاط دعوتها بالحكم بالإعدام" على المتهمين الأربعة الآخرين الذين بدأت محاكمتهم في الرياض في آب/ أغسطس الماضي.

وأفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن المحكمة لم تعد تسعى إلى الحكم بإعدام الغمغام، لكن من المرجح أن "تواجه حكما بالسجن لمدة طويلة".

ودعا المركز السلطات السعودية إلى "إسقاط جميع التهم ضد من اعتقلوا بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير". ووثقت الغمغام الاحتجاجات في المنطقة الشرقية منذ اندلاعها عام 2011.