شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو لبنان لعدم دعم «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو: "نشعر بالقلق حيال أن حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة أجنبية إرهابية، سيواصل شغل حقائب وزارية وسُمح له بتسمية وزير الصحة".
وأضاف في بيان: "ندعو الحكومة الجديدة إلى ضمان عدم استخدام موارد وخدمات هذه الوزارات لتقديم الدعم لحزب الله".
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