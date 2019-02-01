شعث: الفلسطينيون لن يقبلوا بمشروعات ترامب ويريدون سلاما عادلا

تونس ـ القدس المحتلة ـ وكالات: قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية إن الفلسطينيين لن يقبلوا ما وصفها بإملاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومشروعاته ويريدون سلاما عادلا يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة.

وقال شعث في تصريح عقب لقائه مع وزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي “نحن شعب صامد لن نقبل إملاءات الإسرائيليين أو إملاء ترامب ومشروعاته. نحن نريد سلاما متعدد الأطراف، قائما على القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وأضاف “شعبنا صامد ومتحمل إلى أن نصل إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، والسلام عادل نتائجه ستفيد كل منطقة الشرق الأوسط وليس الفلسطينيين فقط”.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستقترح إقامة دولة فلسطينية على ما يصل إلى 90 في المئة من الضفة الغربية المحتلة على أن تكون عاصمتها في القدس الشرقية ولا تشمل الأماكن المقدسة.

وانهارت آخر جولة من مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي كانت تتوسط فيها الولايات المتحدة في عام 2014.

إلى ذلك قال مسؤول أميركي إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

والقرار مرتبط بمهلة انتهت يوم31 يناير حددها قانون أميركي جديد يجعل الأجانب الذين يتلقون مساعدات أميركية أكثر عرضة لدعاوى قضائية في مجال مكافحة الإرهاب.

وتعني المهلة أيضا وقف مساعدات أميركية بنحو 60مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية.

ويمكن القانون الأميركيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أميركية أمام المحاكم الأميركية بناء على مزاعم عن تورطهم في “أعمال حرب”. ورفضت السلطة الفلسطينية تلقي المزيد من التمويل الأميركي بسبب القلق من المخاطر القانونية.