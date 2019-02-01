شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب قد يعلن الطوارئ لبناء جدار على الحدود مع المكسيك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) إنه قد يعلن الطوارئ على المستوى الوطني مما يتيح له الحصول على التمويل اللازم لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأشار ترمب إلى أن ذلك يعود إلى عدم تحرك الديموقراطيين فيما يبدو في اتجاه التوصل لاتفاق يتضمن توفير تلك الأموال.

وتابع ترمب في تصريحات أدلى بها أثناء حفل بالبيت الأبيض «لم نتوصل معهم إلى أي اتفاق».

ومضى يقول «أعتقد أن هناك فرصة جيدة أننا سنفعل ذلك»، في إشارة إلى إمكانية إعلان الطواريء مما يسمح له باستخدام أموال خصصها الكونغرس لأغراض أخرى.