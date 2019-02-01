مصراوي - كتب - أحمد مسعد
قال مصدر باللجنة الفنية المعنية بمفاوضات سد النهضة، إن اللقاءات الفنية مع الجانب الإثيوبي لاستكمال مفاوضات سد النهضة متوقفة منذ عدة أشهر.
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه-، في تصريحات لمصراوي، أنه كان يوجد اتفاقًا على أن يجتمع كافة الأطراف في شهر يناير المنقضي إلا أنه تم إرجاء الاجتماع من قبل الجانب الإثيوبي.
وحول تطورات المفاوضات، قال إن الرسائل المتبادلة بين الطرفين مستمرة حول أخر المستجدات الخاصة بتركيب التوربينات وتوليد الطاقة قبل الوصول لاتفاق رسمي مع دولتي المصب.
وتابع أن إثيوبيا...
كانت هذه تفاصيل خبر لم نجتمع منذ 3 أشهر.. مصدر يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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