خارجية النمسا ترحب بالآلية المالية الأوروبية الجديدة للتعامل مع إيران

رحبت وزيرة خارجية ​النمسا​ كارين كنايسل بالآلية المالية الأوروبية الخاصة للتجارة مع ​إيران​، مؤكدة دعمها لحضور الشركات الأجنبية في إيران وتسهيل التعاملات التجارية والمالية معها. وأكدت كنايسل أنه "علينا توفير التسهيلات للشركات الصغرى والمتوسطة والحيلولة دون عدم تمكنها من الحصول على مصادر مالية مصرفية بسبب العقوبات".

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