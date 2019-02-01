نائب ترامب: كل الخيارات متاحة للتعامل مع أزمة فنزويلا وعلى مادورو التخلي عن السلطة

أكّد نائب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​مايك بنس​، أنّ "كلّ الخيارات متاحة للتعامل مع الأزمة الفنزويلية، ويجب على الرئيس ​نيكولاس مادورو​ ألّا يختبر عزمنا".

وركّز على أنّه "لم يعد هناك وقت للحوار، ويجب على مادورو التخلّي عن السلطة".