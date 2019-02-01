نائب ترامب: كل الخيارات متاحة للتعامل مع أزمة فنزويلا وعلى مادورو التخلي عن السلطة

أكّد نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك بنس، أنّ "كلّ الخيارات متاحة للتعامل مع الأزمة الفنزويلية، ويجب على الرئيس نيكولاس مادورو ألّا يختبر عزمنا".
وركّز على أنّه "لم يعد هناك وقت للحوار، ويجب على مادورو التخلّي عن السلطة".
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