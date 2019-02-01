غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الكندية اعتبرت تشكيل الحكومة جزءا مهما للاصلاح

هنأت ​غرفة التجارة والصناعة​ اللبنانية الكندية في مونتريال - كندا برئاسة شارل أبو خالد، اللبنانين مقيمين ومغتربين، بتأليف ​الحكومة​ بعد مخاض عسير، متمنية لرئيسها ووزرائها كل النجاح والتقدم والخير لما فيه مصلحة البلاد و​الإقتصاد​ الوطني.

واعتبر أبو خالد أن "​تشكيل الحكومة​ جزءا مهما للاصلاح المطلوب حتى تستطيع الشركات و​القطاع الخاص​ العمل بطريقة مدروسة وعملية وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا"، مشددا على "أهمية دور ​المرأة​ والشباب في هذه الحكومة الذي من شأنه أن يعطي بارقة أمل للبنانيين بالعمل والنهوض برؤية إنتاجية شبابية جديدة".