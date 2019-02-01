الدفاع المدني جرف الاتربة والوحول عن طريق عام وادي نهر إبراهيم يحشوش

عملت فرق ​الدفاع المدني​ على جرف الاتربة والوحول على طريق عام وادي ​نهر إبراهيم​ - ​يحشوش​، كما تعمل على تسهيل حركة مرور السيارات في المحلة.

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