النشرة: إشتباكات بين القوة الأمنية الفلسطينية وأحد المطلوبين بمخيم البداوي

افاد مراسل "​النشرة​" عن "​اشتباكات​ ب​مخيم البداوي​ في ​شمال لبنان​ بين ​القوة الامنية الفلسطينية​ واحد المطلوبين حيث سمع دوي ​انفجار​ قنبلة فيما اشارت المعلومات الأولية عن سقوط جريحين".

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