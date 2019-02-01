محافظ الوادي الجديد يفتتح مزرعة نخيل جنوب واحة باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتتح محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الجمعة، مزرعة أشجار نخيل جنوب واحة باريس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة أعداد النخيل بالمحافظة لتصل لـ٥ ملايين نخلة.

وغرس "الزملوط"، أول فسيلة نخل بالمشروع كشارة بدء للتوسع في إنشاء مزارع للنخيل في كافة مراكز المحافظة، وتشجيعًا للمواطنين والمستثمرين للاتجاه نحو التوجه القومي لتحويل المحافظة إلى مركزٍ عالميٍ لإنتاج وتصنيع التمور.

وأكد "الزملوط"، أن المزرعة تقع على مساحة ١٥ فدانًا، جنوب مدينة باريس، مخصصة لزراعة أجود أنواع التمور، للمنافسة بالسوق المحلي والعالمي.

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