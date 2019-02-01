جناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب يحتفي بـ"يوم الكفيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: نظم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، عدة فعاليات في إطار الاحتفاء بيوم الكفيف، شملت أنشطة فنية وابتهالات وابتكارات من تنفيذ الطلاب المكفوفين، إضافة لعدة أفكار تهدف لمساعدة الكفيف على القراءة والكتابة والاندماج مع المجتمع.

وقدم عدد من الطلاب المشاركين تطبيقًا إلكترونياً لمساعدة الصم والبكم على القراءة ومخاطبة الأشخاص الذين يتحدثون معهم والذين لا يفهمون لغة الإشارة، إذ يقوم التطبيق بتحويل الصوت إلى نص والعكس، وذلك لأي لغة في العالم، معتمداً على تقنيات الذكاء الصناعي.

كما قدم مجموعة من العاملين بالأزهر الشريف عرضاً تقديمياً لمنظومة متكاملة لدعم دمج الطلاب ذوي الإعاقات البصرية في العملية التعليمية، وحثهم على الاستمرار في الدراسة، والتغلب على المعوقات التي يواجهونها.

وتشمل هذه المنظومة إنشاء تطبيق إلكتروني يحتوي على المواد الدراسية، ومنظومة للاستذكار والاختبار، وتقديم خدمات تفاعلية للطلاب.

ويشارك الأزهر الشريف للعام الثالث على التوالي بجناحٍ خاصٍ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

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