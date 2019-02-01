وزارة الصحة في قطاع غزة : إصابة 32 مواطنآ برصاص قوات الإحتلال

أصيب 32 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الـ45 من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة - في بيان مساء اليوم - إصابة 32 مواطنا برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة بينهم مسعفة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة في الوجه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح.

وتعمدت قوات الاحتلال استهداف المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية في المناطق العلوية من الجسد حيث أصيب طفل وفتاة في الصدر ووصفت جراحهم بالخطرة بالرصاص الحي.

وقال شهود عيان إن عددا من الشبان تمكنوا من قص السلك شرق غزة وفي منطقة أبو صفية.

من جانبها دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إلى ضرورة معالجة أية اختلافات أو تباينات بالحوار الوطني الشامل، مؤكدة أن "هذا يستدعي إعادة الحياة إلى مسار الوحدة والمصالحة".

وحثت الهيئة، جماهير الشعب الفلسطيني، في بيان صدر عنها في ختام فعاليات الجمعة الـ45 لمسيرات العودة وكسر الحصار، إلى المشاركة في الجمعة القادمة، والتي تحمل شعار (لن نساوم على كسر الحصار).

وجددت الهيئة تأكيدها على استمرارية مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية وببرنامجها الأسبوعي المعتاد حتى تحقيق أهدافها وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وشددت على أهمية الوحدة الوطنية كضرورة وطنية ملحة، وإعادة الحياة إلى مسار الوحدة والمصالحة، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة.

وطالبت الهيئة الحكومات العربية وجامعة الدول العربية والمنظمات العربية بالوقوف موقف حازم ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم متواصلة، وبضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي لشعبنا والوقوف موقف واضح وحازم ضد التطبيع والمطبعين، كما طالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسئولياتهم الأخلاقية والقانونية من أجل إدانة ووقف ما يجري من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وتسريع الخطوات باتجاه إحالة كافة الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.

ووجهت الهيئة نداء إلى الحركات التضامنية ومنظمات المجتمع المدني وكل أحرار العالم والمؤمنون بحقوق الإنسان بضرورة إعلان يوم السبت 30 مارس القادم والذكرى السنوية الثالثة والأربعين ليوم الأرض والذكرى السنوية الأولى لبدء مسيرات العودة وكسر الحصار، " يوما عالميا للتضامن مع مطالب الشعب الفلسطيني بكسر الحصار والعودة والحرية، وذلك عبر تنفيذ الفعاليات التضامنية المختلفة خاصة في العواصم والمدن الرئيسية في كل دول العالم.

وفي القدس المحتلة، أطلق الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاث طائرات شراعية حلقت فوق المسجد الأقصى المبارك، في تحد واستفزاز جديدين لمشاعر أهالي المدينة المقدسة ولكافة المسلمين.

وأفاد شهود عيان بأن 3 أشخاص حلقوا بالطائرات الثلاث فوق المسجد الأقصى ونزلوا في الحي اليهودي؛ وهذه من المرات النادرة التي تحلق بها طائرات شراعية فوق "الأقصى".