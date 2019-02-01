شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: قلقون من تمثيل حزب الله في الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) أعربت واشنطن اليوم (الجمعة) عن قلقها من تمثيل حزب الله المصنف إرهابياً في الحكومة اللبنانية الجديدة، وتوليه بعض الحقائب الوزارية.ودعت الخارجية الأمريكية حكومة لبنان إلى عدم السماح باستخدام ميزانية بعض الوزارات لدعم حزب الله الإرهابي.



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