شكرا لقرائتكم أصبح بإمكان أغنى رجل بالعالم شراء 110 ملايين أونصة ذهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح بإمكان أغنى رجل في العالم، وهو Jeff Bezos مؤسس موقع "أمازون.كوم" للتجارة الإلكترونية، شراء 110 ملايين أونصة من الذهب 24 قيراطا، أو ملياري برميل من النفط بثروته التي زادت 3 مليارات و800 مليون دولار في يوم واحد أمس الخميس، وأصبحت 142 ملياراً و100 مليون دولار. مع ذلك، لا تزال أقل مما وصلت إليه في سبتمبر الماضي، حين بلغت رقماً فلكياً: أكثر من 168 مليار دولار.

وما يملكه بيزوس، البالغ 54 سنة، يزيد بأكثر من 46 ملياراً عن ثروة Bil Gates المؤسس الشريك في "مايكروسوفت" لبرامج الكومبيوترات، على حد ما اتضح من لائحة اطلعت عليها "العربية.نت" وأصدرها اليوم مؤشر Blumberg عن ثروات 500 ملياردير بالعالم، ممن حل غيتس البالغ 62 سنة، وثروته 95 ملياراً و810 ملايين، ثانياً بين العشرة الأوائل، وهم 7 أميركيين وإسباني وفرنسي ومكسيكي من أصل لبناني.

كل ازنصة من الذهب سعرها 1315 دولار تقريبا



أما الثالث ثراء باللائحة، فكان البالغ 87 عاماً، وارن بوفيت، رئيس مجلس إدارة شركة "بيركشير هاتاواي" القادر بثروته البالغة 84 ملياراً و900 مليون، شراء أكثر من 65 مليون أونصة ذهب، أو مليار و100 برميل من النفط إذا أراد. فيما حل المالك 76 ملياراً و600 مليون دولار، الفرنسي Bernard Arnault مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "لويس فيتون" البائعة سلعاً فاخرة، بالدرجة الرابعة في اللائحة التي اتضح منها أيضاً أن أغنى 500 بالعالم، أضافوا إلى ثرواتهم في يناير الماضي 308 مليارات، فأصبحوا مالكين 5 تريليونات دولار.

مؤسس "الفيسبوك" يربح 6 مليارات بيوم واحد

وأكثر الرابحين كان مارك زوكربيرغ، المؤسس المشارك في Facebook الشهير، فقد أضاف إلى ثروته أكثر من 6 مليارات و200 مليون، بعد أن سجلت شركته أرباحاً فاقت تقديرات "وول ستريت" بكثير، لارتفاع سهمها 11% بيوم واحد أمس الخميس، وبالإضافة التي جعلت ثروته 65 ملياراً و600 مليون، تفوق البالغ 34 عاماً، على الإسباني أمانيكو أورتيغا، والمكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم حلو، فاحتل المرتبة الخامسة، وترك للاثنين المرتبتين السادسة والسابعة تباعاً.

في الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة، حل على التوالي كل من الأميركي Larry Page بثروة بلغت 54 ملياراً و800 مليون، تلاه تاسعاً مواطنه Larry Ellison بثروة مقدارها 54 ملياراً و200 مليون، فيما حل الأميركي من أصل روسي Sergey Brin المالك لثروة مقدارها 53 ملياراً و300 مليون دولار، بالدرجة العاشرة.