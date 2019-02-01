السلطات تطلب من شركات المناجم تشديد الاجراءات الامنية

اسماء السيد - واغادوغو: طلبت السلطات في بوركينا فاسو من شركات المناجم الجمعة تشديد الاجراءات الأمنية "ضد الجهاديين" عقب خطف وقتل جيولوجي كندي الشهر الماضي.

وتم العثور على جثة الكندي كيرك وودمان بعد أصابته بعيارات نارية في 16 كانون الثاني/يناير بعد خُطفه من منجم ذهب في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع النيجر ومالي.

وافاد بيان لوزارة الأمن أنه "نظراً للظروف الأمنية الصعبة، تدعو السلطات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية".

وأضاف "سيتم اتخاذ جميع الإجراءات بعد اجتماعات مع اختصاصيي الأمن في كل شركة تعدين".

وأشار إلى أنه من بين الإجراءات المقترحة بناء ثكنات في مناجم صناعية، ونشر عناصر الجيش.

وسجلت ثماني هجمات في قطاع المناجم أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار في الممتلكات منذ أيلول/سبتمبر 2017.

كما وقعت عمليات خطف في قطاع المناجم تعرض لها كندي وهندي ومواطن جنوب أفريقي يعملون في منجم اناتا للذهب شمال البلاد، إضافة إلى روماني يعمل في منجم تامباو للمنغنيز.

وبوركينا فاسو على خطة الجبهة لتمرد جهادي في منطقة الساحل المترامية الأطراف على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى.

وبدأت هجمات الجهاديين في شمال بوركينا فاسو في 2015 قبل أن تنتشر شرقا قرب الحدود مع توغو وبنين.

ونسبت معظم الهجمات إلى جماعة "أنصار الإسلام" و" نصرة الإسلام والمسلمين".