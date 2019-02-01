شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد كلوب يطالب الحكومة بوضع ضوابط لأتوبيسات المدارس حفاظا على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد كلوب عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بضرورة أن تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للمدارس الخاصة فيما يخص أتوبيسات المدارس، بما يحافظ على أرواح الطلاب فى المدارس ويرفع معدلات الأمان للطلبة.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن وضع معايير معينة لأتوبيسات المدارس توفر كافة سبل الأمان للأطفال، حتى داخل الحافلات نفسها، مثل أن يكون ارتفاع درجات سلم الصعود أو النزول مناسبًا لحجم الأطفال، وتوفير المقابض اللازمة، ليتمسك بها التلاميذ فى أثناء صعودهم أو نزولهم، وهو حديث طالب به عدد من نواب البرلمان أيضاً.

وأكد" كلوب"، على أن يراعى في تصميم الأبواب عدم إمكان فتحها عند الضغط عليها من الداخل في أثناء سير الباص، وألا تغلق على التلميذ في أثناء الصعود أو النزول، بالاضافة الى توعية الاهالي بضرورة تحضير أولادهم قبل وصول الباص بوقت كاف لمنع الاستعجال والركض مما قد يتسبب بحوادث عديدة، وهى أيضا امور إدارية يمنكن اتخاذ قرار بها بكل سهولة.