أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا حول مستقبل سوريا في الفترة بين 12 و14 آذار المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وفي ختام اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أوضحت "أنني أريد أن أقول إننا تبادلنا الآراء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن حول كيفية الاستفادة من هذا المؤتمر على صعيد المساعدات الإنسانية، ودعم التحول السياسي في سوريا ودور الأمم المتحدة في هذا الاتجاه".
وأقرت موغيريني بحقيقة أن "المندوبين في الاجتماع الوزاري اليوم لم يطرحوا المسألة السورية على طاولة البحث"، مؤكدة أن "مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد سيبحث سوريا منتصف شباط، خلال أسبوعين".
كانت هذه تفاصيل خبر موغيريني تعلن عن مؤتمر ثالث حول سوريا بين 12 و14 آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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