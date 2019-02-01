ملك الأردن يزور تركيا غدا وتونس الأحد

أعلن الديوان الملكي ​الأردن​ي، أنّ "ملك الأردن ​عبدالله الثاني​ ترافقه ​الملكة رانيا​ العبدالله، يقوم يوم غد السبت، بزيارة ​تركيا​ تلبية لدعوة من الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​".

ولفت في بيان، إلى أنّ "من تركيا، يتوجّه الملك إلى تونس يوم الأحد المقبل، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس التونسي ​الباجي قايد السبسي​".