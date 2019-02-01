النشرة: إنقلاب سيارة قرب جسر المعاملتين وقوى الأمن تعمل على رفعها

افاد مراسل "النشرة" عن "​إنقلاب سيارة​ قرب جسر ​المعاملتين​ وتعمل ​قوى الأمن​ الداخلي على رفع السيارة من المحلة"، مشيرا الى ان "الحادث تسبب بإزدحام السير من جونية باتجاه المعاملتين".

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