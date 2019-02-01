قماطي: الإيجابية بالتعاطي مع كل الأفرقاء تهدف لمحاربة الفساد وهي خطة حزب الله بالحكومة

ركّز وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ​محمود قماطي​، على أنّ "الإيجابية في التعاطي مع كلّ الأفرقاء، تهدف إلى ​محاربة الفساد​ وهي الخطة الأساس لـ"​حزب الله​" في الحكومة".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، "أنّنا سندخل إلى الحكومة ب​سياسة​ أقرّها الحزب وتنصّ على خدمة المواطن والحرص على الوحدة الوطنية ومحاربة الأخطار الخارجية"، مشدّدًا على "أنّنا سنعمل على إنعاش مؤسسات الرقابة في ​الدولة اللبنانية​ وإحيائها وتفعيلها باستحداث قوانين تجعل هذه المؤسسات فاعلة وقادرة".

ورأى قماطي أنّ "التوصّل إلى البيان الوزاري سيكون سهلًا بعقلية تسهيل بدء عمل الحكومة".