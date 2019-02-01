قماطي: الإيجابية بالتعاطي مع كل الأفرقاء تهدف لمحاربة الفساد وهي خطة حزب الله بالحكومة

ركّز وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، على أنّ "الإيجابية في التعاطي مع كلّ الأفرقاء، تهدف إلى محاربة الفساد وهي الخطة الأساس لـ"حزب الله" في الحكومة".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، "أنّنا سندخل إلى الحكومة بسياسة أقرّها الحزب وتنصّ على خدمة المواطن والحرص على الوحدة الوطنية ومحاربة الأخطار الخارجية"، مشدّدًا على "أنّنا سنعمل على إنعاش مؤسسات الرقابة في الدولة اللبنانية وإحيائها وتفعيلها باستحداث قوانين تجعل هذه المؤسسات فاعلة وقادرة".
ورأى قماطي أنّ "التوصّل إلى البيان الوزاري سيكون سهلًا بعقلية تسهيل بدء عمل الحكومة".
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