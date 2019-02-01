مصادر الـ OTV: البيان الوزاري سيكون شبيها سياسيا لبيان الحكومة السابقة

أكدت مصادر سياسية للـ OTV أن "البيان الوزاري سيكون شبيها سياسيا لبيان ​الحكومة​ السابقة".

وكشفت المصادر عن "اتفاق تم مسبقا على نقاط عدة، اما عناوينه ​العريضة​ فستركز على ​الاقتصاد​، ومن ضمنه "سيدر" واصلاحاته، و​محاربة الفساد​ وموضوع ​النازحين السوريين​".

وفي هذا السياق، ابدت اوساط تيار "المستقبل" تفاؤلها بالانتهاء من البيان الوزاري سريعا، لافتة الى ان "النفطة التي قد تفتح نقاشا تتعلق بـ "سيدر" واصلاحاته باعتبار ان فرقاء اخرين كـ "​حزب الله​" و"أمل" و"​التقدمي الاشتراكي​" قالوا سابقا انهم لن يصوتوا عالعميانة انما بدرس كل نقطة بنقطتها".

وردا على سؤال عن مسألة العلاقة مع ​سوريا​، ذكرت اوساط "المستقبل" بان "هذا الموضوع مرتبط بقرارات ​الجامعة العربية​ التي يلتزم ويتمسك رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بها".

وأكدت مصادر مطلعة ان "الاتجاه بموضوع ​المقاومة​ و"حزب الله" والعلاقة مع سوريا هو للعودة الى النصوص السابقة".