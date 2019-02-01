سليمان: الجيش مؤهل أن يتصدى لإسرائيل وهو قوي بشرعيته الوطنية والدولية

شدّد رئيس الجمهورية الأسبق ​ميشال سليمان​، على أنّ "​الجيش اللبناني​ يقاوم ويدافع وهو مؤهّل أن يتصدّى ل​إسرائيل​، وهو قوي بشرعيّته الوطنية والدولية". وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "الجيش مسؤول عن منع اختراق الحدود، و​المقاومة​ تستدرج أحيانًا العدو للدخول إلى أرضنا"، لافتًا إلى أنّ "الجيش لا يقاتل من بين المنازل ويعرّضها للدمار".

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