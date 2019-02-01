سرحان: وزارة العدل ستكون رأس حربة في مكافحة الفساد

أكد وزير العدل أليبر سرحان في حديث تلفزيوني له أن "المطلوب من ​وزارة العدل​ أن تكون رأس حربة في ​مكافحة الفساد​"، مشيراً الى أنه "يجب أن تتعاون وزارة العدل مع كافة الأجهزة الرقابية".

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