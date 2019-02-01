بطيش: من صلب مهمات وزارة الإقتصاد الحفاظ على الإستقرار في الأسعار

أكد وزير الإقتصاد ​منصور بطيش​ أن "ثقة ​الرئيس ميشال عون​ قديمة وهو اختبرني وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه وحسن ظن الناس"، مشيراً إلى أن "دور ​وزارة الإقتصاد​ بأن تنظر إلى هموم الناس اليومية والحياتية وهناك إمكانيات كثيرة".

وخلال حديث تلفزيوني، أوضح أن "إقتصادنا كان يرتكز على الخدمات ولدينا القدرة على إعادة بناء اقتصادنا"، لافتاً إلى أنه "من الضوروي أن يكون هناك تعاون مع وزارات ​الصناعة​ و​الزراعة​ ويجب أن نتفاهم مع ​وزارة المالية​ على إدارة الحسابات وسنتشاور مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ووزير المال ​علي حسن خليل​ برعاية الرئيس عون".

وشدد بطيش على أنه "من صلب مهمات وزارة الإقتصاد الحفاظ على الإستقرار في الأسعار و​حماية المستهلك​ ومكافحة الإحتكار"، معتبراً أنه "فيما يعني ​المولدات​ سنستكمل الموضوع حتى النهاية ولا هوادة فيه".