صحناوي: الثقة بالأسواق ستجعل الفوائد تنخفض وتخلق فرص عمل

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي أن "هناك بلدان أبدت استعدادها للمساعدة للبنان، ومؤتمر سيدر أمن 11 مليار دولار للبنان، وهؤلاء وحدهم سيعملون نموا كبيرا، عبر توسعة المطار وسكك الحديد وتلفريك وأوتوسترادات وكهرباء ومياه".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح صحناوي أن "الثقة بالأسواق تجعل الفوائد تنخفض وتخلق فرص عمل والشركات تنظر الى لبنان كبلد استثماري"، مشيراً الى أن "النموذج الاقتصادي للبلد يتحسن والاقتصاد المنتج يستبدل الاقتصاد الريعي".
ولفت الى أن "تشكيل الحكومة بحد ذاته والدعم القطري سيريح السوق والليرة اللبنانية لا خطر عليها وهذا قطوع قطعناه "، مؤكداً أنه "اذا قامت الحكومة بإصلاحات الوضح سيتحسن".
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