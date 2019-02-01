الغريب: المطلوب تجيير علاقات الأفرقاء السياسيين مع الدول لمصلحة البلد

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ أنه "سيكون هناك خطة عمل في القريب العاجل لملف النازحين ونتمنى أن يكون هناك تقارب سياسي حوله"، مشدداً على "عاطفة رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ تجاه ​القيادة​ السورية والرئيس السوري ​بشار الأسد​ وهي ستكون الدافع الأكبر بالنسبة لنا كي نستطيع أن نقوم بخروقات جدية بملف النازحين".

وخلال حديث تلفزيوني، أوضح أن "كل فريق سياسي في البلد لديه علاقات مع طيبة مع بعض الدول وعلاقات غير طيبة مع بلد آخر، والمطلوب من كل الأفرقاء السياسيين تجيير هذه العلاقات لمصلحة البلد"، داعياً "للخروج من الحسابات السياسية الضيقة بموضوع النازحين وباقي المواضيع".

وشدد على أن "كلنا أمل في أن تعالج الملفات الإستراتيجية بالتوافق في ​مجلس الوزراء​، لأن التجارب أثبتت أن البلد لا يحتمل التصويت في الملفات الإستراتيجية".